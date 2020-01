"Kedysi som často plakala, bolo mi smutno za vami, za kamarátkami, za vašim domčekom, za lesom. Dnes chápem, že sa ešte vrátiť nemôžeme."

Ahoj Babi

Ako sa máš? Čo je nové doma, na Slovensku? Dlho sme sa nevideli, dúfam, že sa nám čoskoro podarí prísť, veľmi sa na teba a na dedka teším.

My sa máme dobre. Ocko v práci dobre zarába a mamine sa darí v podnikaní. Škola je super. Cez víkendy chodíme často do prírody.

Ja by som rada bývala bližšie k vám. Aj ocko s mamou, no hovoria, že na Slovensku sa žije ťažko, pretože tam nič nefunguje tak, ako by malo. Školy a nemocnice sa vraj rozpadávajú, za prácu človek dostane málo peniažkov. Cesty sú zlé, človek sa nemôže domôcť spravodlivosti a šikovní ľudia odchádzajú preč. Ľudia sa tam vraj nenávidia len pre inú farbu pokožky, či iné nepodstatné rozdiely. Mnohí chcú vnucovať svoje presvedčenie iným ľuďom. Zločincov nikto netrestá a upozorňovať na nich je nebezpečné. Hlúpi ľudia pracujú tam, kde by mali pracovať múdri, neslušní sa vysmievajú slušným.

Chamtiví ľudia rúbu v lesoch veľa stromov, aby ich mohli predať a nikto ich nevie zastaviť. Tam, kam sme s dedkom kedysi chodili na hríby, sú dnes už vraj iba holé skaly :(.

Kedysi som často plakala, bolo mi smutno za vami, za kamarátkami, za vašim domčekom, za lesom. Dnes chápem, že sa ešte vrátiť nemôžeme. Na Slovensku by sme sa nemali dobre. Rodičom by sa tak nedarilo, ja by som nemohla chodiť do takej peknej školy so super učiteľmi a spolužiakmi. Báli by sme sa ísť do nemocnice, nemala by som kam chodiť plávať a korčuľovať.

Pozdravujú vás aj mama s ockom. Vraj si onedlho budete voliť tých, ktorí budú viesť krajinu. Ocko hovorí, že si nemáte vybrať takých, ktorí vám sľubujú peniažky, ani takých, ktorí veľmi kričia a strašia vás. Vraj sú falošní a omnoho viac, ako vám dajú, vám zoberú. Naši vám peniažky pošlú vždy, keď budete potrebovať. Vraj je lepšie vybrať si takých, ktorí hovoria pokojne, rozvážne, nechcú sa hádať, chcú riešiť problémy, pracovať a nedávajú sľuby, ktoré nemôžu, alebo nevedia splniť. A takých, ktorým záleží na prírode, pretože čistá voda, čistý vzduch a šíre lesy plné života, to je to najdôležitejšie a najvzácnejšie, čo na Slovensku máte máme. Nepredajte nám, prosím, našu budúcnosť za pár drobných. Babi, popros prosím aj svoje kamarátky, aby na nás mysleli.

Majte sa krásne a držte sa. Verím, že sa čoskoro uvidíme. Chcela by som byť s vami častejšie.

Vaša najlepšia vnučka Janka